Zeitz/MZ - Buntmetalldiebe haben in der Nacht zum Freitag in Zeitz zugeschlagen. Laut Polizei sind sie in der Vater-Jahn-Straße in ein Haus eingestiegen, das umgebaut wird. Dort stahlen sie Kupferkabel und Rohre der Wasser- und Heizungsinstallation im Wert von mehreren tausend Euro.