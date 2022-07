Nachdem er in einen Zaun in Meineweh gekracht war, ist ein Autofahrer einfach weitergefahren. Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Osterfeld/MZ - Ein unbekanntes Fahrzeug ist in der Hauptstraße in Meineweh gegen den Zaun eines Grundstücks gefahren. Nach Schätzung der Polizei ist bei der Kollision ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet worden. Anschließend ist der Unfallverursacher einfach weitergefahren, teilte das Polizeirevier mit. Der Grundstückseigentümer hatte dies am Mittwochmorgen angezeigt. Die Beamten ermitteln nun wegen Unfallflucht.