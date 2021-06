Mehr Verantwortung für Ausschüsse im Stadtrat von Zeitz

Zetz - Der Stadtrat Zeitz hat in seiner jüngsten Sitzung die zweite Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Zeitz vom 26. Oktober 2019 beschlossen. Was wenig spektakulär klingt und auch kaum im öffentlichen Bewusstsein ist, ist doch ein weitreichender Beschluss, denn er stärkt die beschließenden Ausschüsse des Stadtrates, also den Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss sowie den Haupt- und Wirtschaftsausschuss. Die können also künftig mehr Entscheidungen treffen und diese auch abschließend, ohne weitere Zustimmung im Stadtrat treffen.

Auf Initiative des Vorstandes des Stadtrates sollte die Hauptsatzung angepasst werden, um vor allem die Verantwortung der beschließenden Ausschüsse zu stärken, heißt es denn auch in der Begründung der Vorlage. Durch die damit einhergehende Veränderung der Zuständigkeiten wird auch erreicht, dass weniger Sondersitzungen des Stadtrates notwendig sind: Die Ausschüsse haben weniger Mitglieder und können so auch schneller und unkomplizierter zusammenkommen - und das in der Anzahl, die für die Beschlussfähigkeit notwendig ist.

Wertgrenzen für Zuständigkeiten der Ausschüsse angepasst

In dem Zusammenhang wurden auch einzelne bislang geltenden Wertgrenzen für Zuständigkeiten der Ausschüsse angepasst. So wurde zum Beispiel die bisherige Zuständigkeit des Haupt- und Wirtschaftsausschuss für Grundstücksverfügungen mit der gleichzeitigen Erhöhung der Wertgrenzen auf den Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss übertragen. Zum Beispiel, um eine Änderung zu nennen, entscheidet der Finanz-und Rechnungsprüfungsausschuss nun über Verfügungen von Grundstücken mit einem Vermögenswert, der größer als 50.000 bis 250.000 Euro ist.

Eine weitere Anpassung erfolgte bei öffentlichen Bekanntmachungen. Hier wurde der entsprechende Absatz so geändert, dass die gesetzlichen Bekanntmachungen nicht erst mit einer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt, sondern mit dem Tag der Bereitstellung im Internet gelten. (mz)