Mehr Sicherheit am Kalktor in Zeitz beim Überqueren der Straßen

Sperrungen am Kreisverkehr Kalktor in Zeitz: Hier werden in drei Straßen Fußgängerüberwege gebaut.

Zeitz/MZ - Die Bauarbeiten rund um den Kreisverkehr am Kalktor in Zeitz laufen. An drei Straßen, die in den Kreisel münden, entstehen Fußgängerüberwege. „Stimmt es, dass in der Weberstraße kein Überweg gebaut wird?“ Diese Frage kam von mehreren MZ-Lesern.