Im Burgenlandkreis hat es im vergangenen Jahr mehr Straftaten gegeben als 2021. In Zeitz sieht die Entwicklung allerdings anders aus.

Zeitz/MZ - Die Kriminellen im Burgenlandkreis sind brutaler geworden. Das geht aus der aktuellen Kriminalstatistik hervor, die das Polizeirevier Burgenlandkreis am Freitag veröffentlicht hat. Demnach ist die Zahl der sogenannten Rohheitsdelikte in der Region im Jahr 2022 um 317 Fälle im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Insgesamt, so Reviersprecherin Gesine Kerwien, gab es 1.995 derartige Fälle im Landkreis. Zuwachs gibt es ebenfalls bei der Gesamtzahl der Kriminalfälle. Sie stieg auf 11.581 Delikte. Das sind im Vergleich zum Jahr 2021 immerhin 177 Fälle mehr.