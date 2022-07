Massive Granitteile an einer Bank in der Fußgängerzone von Zeitz zerstört

Zeitz/MZ - Lärm, Randalierer und die dann zurückbleibenden Schäden sind nichts Besonderes in der Zeitzer Innenstadt. Seit dem letzten Wochenende nimmt der Vandalismus allerdings zu. So haben bisher Unbekannte in der Nacht vom Mittwoch, 20. Juli, auf Donnerstag, 21. Juli, die Rückenlehne einer Bank an der Pferdeplastik am Roßmarkt zerstört. Und das offenbar mit erheblicher Gewalteinwirkung, denn es handelt sich um massive Granitteile.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<