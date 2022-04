Masken, Kippen, Flaschen - Menschen aus Zeitz räumen anderer Leute Dreck weg

Zeitz/MZ - Am Samstagvormittag hat Zeitz an Sauberkeit gewonnen. Rund 50 Hände waren in der Stadt aktiv, um sie von umherliegendem Müll zu befreien. Papier, Flaschen, Pappbecher, Zigarettenkippen, Zellstofftaschentücher, achtlos weggeworfene Coronamasken - vor allem das waren die Dinge, die rund 25 Einwohner einsammelten. Sie waren dem Aufruf der Stadtverwaltung gefolgt und beteiligten sich am Frühjahrsputz 2022. Mit Greifern und 60-Liter-Müllsäcken waren sie vom Rathaus losgezogen, um Unrat zu sammeln - zum Beispiel in der Kalkstraße, am Lindenplatz, in der Röntgen- und Altenburger Straße. Am Ende, stellte Jens Staate, amtierender Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit in der Stadtverwaltung, fest, waren mindestens 20 Beutel gut gefüllt. Eine genaue Zahl solle am Anfang dieser Woche genannt werden.