Draschwitz/MZ. - Traurige Gewissheit in Draschwitz: Der Supermarkt an der Bundesstraße 2 ist zu. „Aus personellen Gründen bleibt der Markt ab sofort geschlossen“, heißt es auf dem Schild an der Tür. Wie es aussieht, war es in den vergangenen Monaten ein Sterben auf Raten: Zuerst hatte die Filiale der Bäckerei Sommer geschlossen. Das war im April 2021. Ende des gleichen Jahres war auch die Außenstelle der Fleischerei Landhan zu. Nun also ist die gesamte Kaufhalle nah & frisch dicht. Doch die Lage ist kompliziert. Im Dorf zeigen viele mit dem Finger auf Unternehmerin Dana Landgraf. „Das ist falsch. Ich bin hier nicht in der Verantwortung“, sagt sie. Richtig sei, sie führte viele Jahre gemeinsam mit ihrem Vater die Fleischerei Landhan im sächsischen Großstolpen bei Groitzsch mit insgesamt 15 Filialen. „Schon im Jahr 2021 gab es einen Wechsel. Wir haben die Fleischerei verkauft“, erzählt Dana Landgraf weiter. Damit sei sie nicht mehr in der Verantwortung. Doch die Übernahme durch den neuen Besitzer sei nicht lange gut gegangen und die Fleischerei habe unter neuer Führung Insolvenz angemeldet. Dana Landgraf selbst habe nur noch als Angestellte gearbeitet, so auch bis zuletzt im Supermarkt in Draschwitz. Doch durch die Schließung von Bäcker und Fleischer sei der Umsatz immer weiter zurück gegangen. „Ich habe selbst drei Monate keinen Lohn mehr bekommen“, sagt Dana Landgraf als Angestellte. Ein Büro aus Leipzig sei nun mit der Insolvenzverwaltung beauftragt. Die MZ fragte dort nach. „Ich kann zur Schließung des Supermarktes nichts sagen, da sind wir nicht involviert“, heißt es von Rechtsanwältin Sarah Müller aus Leipzig. Wer also für den Supermarkt Verantwortung trägt, ist der MZ nicht bekannt.