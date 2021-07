Martin und Katharina Luther im Neuen Theater Zeitz

Zeitz/MZ/ank - Um Martin und Katharina Luther in Zeitz geht es in einem Stück, das am Sonntag, 11. Juli, im Neuen Theater im Steinsgraben zu sehen ist. Mit dabei sind Andre Rauscher und Henriette Rossner-Sauerbier und die Stadtführerinnen Christine und Karin. Musik: Thilo Viehrig. Das Programm ist eine Veranstaltung von Neuem Theater und Lutheridenbibliothek. Los geht es 18.30 Uhr.

Karten gibt es für 10 Euro, Informationen über Telefon 0172/3 77 86 31