In Draschwitz wurde die letzte Einkaufsmöglichkeit im Dorf geschlossen. Was die ehemalige Betreiberin zur Schließung der kleinen Kaufhalle sagt.

Draschwitz/MZ. - Traurige Gewissheit in Draschwitz: Der Supermarkt an der Bundesstraße 2 ist zu. „Aus personellen Gründen bleibt der Markt ab sofort geschlossen“, heißt es auf dem Schild an der Tür. Wie es aussieht, war es in den vergangenen Monaten ein Sterben auf Raten: Zuerst hatte die Filiale der Bäckerei Sommer geschlossen. Das war im April 2021. Ende des gleichen Jahres war auch die Außenstelle der Fleischerei Landhan zu. Nun also ist die gesamte Kaufhalle nah & frisch dicht.