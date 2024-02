Das Volkmusikpaar Marianne und Michael: 50 Jahre sind die beiden in diesem Sommer zusammen, 50 Jahre stehen sie gemeinsam auf der Bühne. Jetzt machen sie auf ihrer Abschiedstournee auch im Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz Station.

Alttröglitz/MZ. - Das Traumpaar der Volksmusik Marianne & Michael geht auf Abschiedstournee. Am 15. Februar geht es in Schwerin los und am 23. März gastiert das Duo im Hyzet Kultur- und Kongresszentrum Alttröglitz. Dabei kommen die Münchener Volksmusiker bereits zum dritten Mal. So waren sie bereits am 25. und 26. November 2009 und am 8. Dezember 2017 im Hyzet-Klubhaus zu Gast. Mit Marianne Hartl sprach Yvette Meinhardt.