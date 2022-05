Märchenzeit in Zeitz: Vorhang auf, die Geißlein kommen

Die Kindertheatergruppe Karabambini des Theaterpädagogischen Zentrums Zeitz lädt am Samstag zur Vorstellung ein. Hier das Stück „ Der verschwundene Zauberstab", welches bereis einmal in der Michaeliskirche aufgeführt wurde. Helene Trebs (link)s als Zauberer Florian und Martha Stolper als Fee.

Zeitz/MZ - Es ist Märchenzeit: Das Zeitzer Kindertheater Karambambini der KulturVilla Kolorit bringt am Sonnabend, 5. Februar, 15 Uhr im Haus der Jugend in Zeitz gleich zwei zauberhafte Kinderstücke auf die Bühne. Los geht es mit „Die lieben Geißlein“. Bei der Zeitzer Aufführung des beliebten Märchen der Gebrüder Grimm stehen sogar 14 kleine Geißlein auf der Bühne. Deswegen der veränderte Titel. „Für unsere Kinderdarsteller gab es in der Pandemie lange keine Möglichkeit zum Auftritt. Sie spielen zum ersten Mal wieder vor Publikum und freuen sich mächtig darauf“, sagt Theaterpädagogin Rotraud Denecke. Zwei Jahre ist es her, dass die Jüngsten ihren letzten Auftritt hatten. Auch Proben wurden immer wieder abgebrochen, denn online war vieles in dieser jungen Altersklasse nicht möglich. So fiebern jetzt alle Geißlein der Premiere entgegen.