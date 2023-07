Was die Beamten bei der Kontrolle feststellen.

Mann wird direkt in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht

Polizei in Zeitzer Elstervorstadt

Die Polizei kontrollierte einen Radfahrer in Zeitz - und brachte ihn direkt nach Halle in die Justizvollzugsanstalt.

Zeitz/MZ/and - Ein 38-jähriger Fahrradfahrer wurde in der Donaliesstraße in der Zeitzer Elstervorstadt am Samstagvormittag von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert.

Die Beamten stellten fest: Gegen den Zeitzer bestand ein Haftbefehl. Der Mann wurde zu einer bereits festgesetzten Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt nach Halle überführt.