Mann spendiert vierjährigem Kind in Zeitz Pommes und klaut ihm dann sein Fahrrad

Ein Kind in Halle ist auf einen Pommes-Trick reingefallen

Zeitz/MZ - Ein unbekannter Mann entriss am Samstag in Zeitz einem vierjährigen Jungen ein Fahrrad. Die Tat wurde Samstag gegen 19.30 Uhr angezeigt, so teilt die Polizei mit.

Nach Angaben des Jungen, hatte er den Mann im Stadtgebiet kennengelernt. Dieser spendierten ihm Pommes frites. Danach soll der Unbekannte das Kind gegen den Brustkorb geschlagen und das Rad entrissen haben. Da der Junge über Schmerzen in der Brust klagte, wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.