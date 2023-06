Was passierte und wie sich der Angreifer gegenüber der Polizei verhielt.

Mann schwingt in der Gartenanlage in Bornitz eine Axt

Polizeieinsatz in der Elsteraue

Die Polizei musste am frühen Sonntagmorgen zu einem Einsatz nach Bornitz.

Bornitz/MZ/and - In einer Gartenanlage in Bornitz kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntags zu einem Polizeieinsatz, weil ein Mann aggressiv auftrat.

Der Mann tauchte am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhrin der Anlage auf und agierte aggressiv gegen dort anwesende Personen, so die Information der Polizeiinspektion Halle. Dabei habe er sein Verhalten durch das Schwingen einer Axt unterstrichen.

Im weiteren Verlauf kam es zu einem Handgemenge, eine Person wurde leicht verletzt. Den hinzugerufenen Polizeibeamten begegnete der Mann ebenfalls feindselig, bedrohte und beleidigte sie.

Gegen ihn wurde Anzeige erstattet und sofort ein Platzverweis erteilt.