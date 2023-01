Mann schießt mit Schreckschusspistole im Treppenhaus in Zeitz

Zeitz/MZ - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Käthe-Niederkirchner-Straße ein Streit eskaliert. Daran sind vier alkoholisierte Personen beteiligt gewesen, wie die Polizei mitteilt. Einer davon habe im Folge des Streits in einem Treppenhaus Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben. Zwei der Beteiligten konnten den 53-jährigen Mann überwältigen und übergaben ihn der Polizei. Die Beamten konnten die Waffe sicherstellen. Infolge wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Verletzt wurde niemand.

