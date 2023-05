Zeitz/MZ - Auf der Polizeiwache in Zeitz ist am Dienstagvormittag eine Geldbörse mit Drogen abgegeben worden. Der Mann, der das Portemonnaie gefunden hat, habe das Revier wieder verlassen, bevor seine Personalien aufgenommen werden konnten. Auch habe er nicht gesagt, wo er die Geldbörse gefunden hat, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Daraufhin schauten die Beamten sich das Fundstück genauer an und fanden darin eine Klemmtüte mit Rückständen einer Substanz, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Betäubungsmittel handelt. Zudem waren in der Geldbörse persönliche Dokumente. Die Polizei vermutet, dass diese dem Eigentümer gehören. Gegen den Eigentümer der Geldbörse wird nun wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Ebenso sucht die Polizei den Finder der Geldbörse. Dieser sei ein wichtiger Zeuge in dem Fall.