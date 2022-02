Zeitz/MZ/ANK - Die Polizeiinspektion Halle bestätigte am Freitag auf Anfrage den Tod eines Mannes, der Montag in Zeitz beim Protest gegen die Coronapolitik zusammengebrochen war. Der Tod habe aber keine polizeilichen Ermittlungen zur Folge. Der Mann, so heißt es, sei eines natürlichen Todes gestorben. Er war Montagabend in eine Klinik gebracht worden.