Zeitz/MZ - Ein am Dienstagmorgen als vermisst gemeldeter 57 Jahre alter Mann aus Zeitz ist noch am Abend desselben Tages wieder aufgefunden worden. Er wurde nach Polizeiangaben auf dem Hauptbahnhof in Essen (Nordrhein-Westfalen) angetroffen. Der Mann, so hieß es noch in einer Vermisstenmeldung der Polizei am Dienstagabend, sei auf medizinische Hilfe angewiesen. Der Mann war mit Fährtenhund und mit Hilfe eines Hubschraubers gesucht worden.