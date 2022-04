Mann aus Ulm bringt Omas Bibel nach Zeitz

Matthias Roth aus Langenau bei Ulm übergab am Sonnabend an Carmen Sengewald, Mitarbeiterin im Museum Zeitz, eine Bibel von 1694, die er von seiner Großmutter geschenkt bekommen hat.

Zeitz/MZ - Für Carmen Sengewald, Mitarbeiterin im Museum Schloss Moritzburg in Zeitz, war der zurückliegende Sonnabend so ein bisschen wie Weihnachten. Denn seit diesem Tag ist die Museumseinrichtung um ein weiteres kostbares Ausstellungsstück reicher. Doch das brachte nicht etwa der Weihnachtsmann vorbei, sondern Matthias Roth. Der 27-Jährige ist in Langenau, einer Kleinstadt bei Ulm, zu Hause, und fuhr am Samstag rund 400 Kilometer in die Elsterstadt, um dem Zeitzer Museum eine über 300 Jahre alte Bibel aus seinem Privatbesitz zu übergeben.