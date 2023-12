Weil der 57-Jährige auch den Beamten gegenüber aggressiv auftrat, nahmen die ihn mit in die Polizeiinspektion Halle. Wie es dazu kam.

Mann aus Profen verbringt Feiertag in Polizeigewahrsam

Streitigkeiten in der Elsteraue

Am ersten Feiertag wurde die Polizei wegen heftiger Streitigkeiten nach Profen gerufen.

Profen/MZ/and. - In der Elsteraue gab es am ersten Feiertag einen Polizeieinsatz: Im Ortsteil Profen kam es am Montagnachmittag gegen 13.10 Uhr zu heftigen Streitigkeiten zwischen vier Personen im Alter von 20 bis 57 Jahren, informiert die Polizei dazu.

Der Älteste der Streitenden soll die anderen drei Personen bedroht haben. Den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber zeigte sich der 57-jährige Tatverdächtige aggressiv und äußerte weitere Bedrohungen gegen die drei jüngeren Beteiligten.

Aufgrund dessen, so die Polizei, verbrachte der Mann die Nacht bis zur weiteren Entscheidung im Zentralen Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Halle (Saale). Die Kripo ermittelt bereits in diesem Fall.