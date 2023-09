Familienleben in Sachsen-Anhalt Mangel an Ärzten bedrückt Menschen im Burgenlandkreis

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Der Burgenlandkreis schneidet besonders schlecht ab und innerhalb des Kreises sind es die Revierkommunen. Was Bürgermeister dazu sagen.