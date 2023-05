Geschäftsführer Sven Weißbrodt will eigene Akzente setzen. Warum die wirtschaftliche Stabilität der Zeitzer Wohnungsbaugesellschaft als kommunaler Vermieter Priorität hat.

Man könne nicht jedes Haus retten, sagt der neue Chef der WBG in Zeitz

Zeitz/MZ - Wie geht es weiter mit dem Wohnen in Zeitz? Eine Frage, in die die Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Zeitz als kommunaler und einer der größten Vermieter in der Stadt - mit ihrem neuen Geschäftsführer Sven Weißbrodt - entscheidend eingebunden ist.