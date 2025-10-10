Der Auftakt zur Gewässerschau findet in diesem Jahr in der Gemeinde Elsteraue statt. Unterhaltungsverband Weiße Elster und Kommune arbeiten eng zusammen. Wie der aktuelle Stand ist.

Mahd an Ufern von Bächen und Gräben läuft noch bis Januar

Der Graben an der Landesstraße bei Könderitz wird ausgehoben und ein neuer Durchlass eingesetzt.

Alttröglitz/MZ. - Jetzt geht es los: Am Mittwoch fand in Alttröglitz der Auftakt zur diesjährigen Gewässerschau des Unterhaltungsverbandes (UHV) Weiße Elster statt. Erstes Treffen war im Schaubereich Elsteraue, dazu gehören etwa Schwennigke samt Zuflüssen, Rehmsdorfer Graben, Teile des Maibachs, der Rietzschke, Mühlgräben und Göbitzer Graben. „Die Situation mit der Mahd ist nicht zufriedenstellend. Von drei Mitarbeitern ist einer bis Ende Januar krank“, sagt UHV-Geschäftsführerin Antje Klenke. So sei zwar die Mahd der Ufer an Gewässerläufen mit der Hand abgeschlossen, die mit der Maschine werde aber noch bis Januar dauern