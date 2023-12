Lucie Schilling feiert in Zeitz: 103 Jahre Lebenserfahrung

Lucie Schilling, hier mit WBG-Mitarbeiterin Kathleen Friedrich, feiert an diesem Sonnabend ihren 103. Geburtstag.

Zeitz/MZ. - Ihre zwei Tassen Kaffee am Morgen liebt Lucie Schilling. Ab und zu trinkt sie später auch mal ein Gläschen Sekt, manchmal auch zwei. Die dürften es an diesem Sonnabend auf jeden Fall werden, denn Lucie Schilling feiert Geburtstag. Und der ist besonders: Sie wird stolze 103 Jahre alt. Damit ist Lucie Schilling die älteste Bewohnerin des zur Zeitzer Wohnungsbaugesellschaft (WBG) gehörenden Hauses Zeitzblick, in dem immerhin fast 200 Menschen leben. Und sie gehört zu den ältesten Menschen im ganzen Land.