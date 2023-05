Österreicher auf dem Weg in die Heimat - per Rad.

Romsdorf/MZ - Bei über 20 Grad im Schatten war der Durst groß. So klopften vier Radtouristen am Dienstag in Romsdorf beim ehemaligen Getränkemarkt Kornmann an und bekamen ihre Trinkflaschen zumindest mit Leitungswasser gefüllt.