Lost Place: Diese Ruine in Zeitz ist Anziehungspunkt für Sprayer, Partyveranstalter und Fototouristen

Vor 130 Jahren wurde mitten in Zeitz eine neue Kirche am Nikolaiplatz geweiht. Nicht einmal ein Jahrhundert lang diente sie als Gotteshaus. Seit Anfang der 80er Jahre schon steht sie leer.

Zeitz/MZ - Die Madonna schaut makellos aus dem Seitenschiff, den Blick nach oben gerichtet, zu Gott oder auf das Dach mit den unzähligen löchrigen Stellen. Nur der unbekannte Maler, der das beeindruckende Bild in die staubige Ruine der früheren Nikolaikirche in Zeitz gesprüht hat, weiß, wofür die Frau in Nonnentracht betet. Die zahlreichen Besucher hingegen, die das verlassene Gotteshaus vor allem an Wochenenden durchstreifen, können nur rätseln und ihre Fotoapparate klicken lassen.