Löschmarathon für Zeitzer Feuerwehr: Brände im Minutentakt

In der Sebald-Waldstein-Straße brannte am Dienstagabend ein Rollcontainer für Papier und Papper, der in der Nähe von geparkten Autos stand. Das ist eine neue Qualität und eine neue Gefahr in der Brandserie in Zeitz-Ost. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Foto: Feuerwehr Zeitz