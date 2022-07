Lohn für Fleiß: Radsportler aus Droyßig startet bei hochkarätigen Wettbewerben

40-jähriger Unternehmer aus Droyßig bringt es in einem Jahr auf 10.000 bis 20.000 Trainingskilometer. Welche Berge er noch erklimmen möchte.

Oliver Romahn ist begeisterter Radsportler und hier, am Berg bei Dietendorf, unterwegs auf einer Tour zwischen Zeitz und Eisenberg.

Droyssig/MZ - „Meine Frau hat den Radsportler in mir mitgeheiratet, sie kennt es ja gar nicht anders“, sagt Oliver Romahn und lächelt vielsagend. Denn zehn- bis zwanzigtausend Trainingskilometer, sowie 20 bis 30 Renntage kommen im Jahr für ihn zusammen. Bei den Rennen ist ab und zu seine Frau auch mit dabei. Selbst im Urlaub kann er nicht von seinem Hobby lassen. „Ja, wir fahren gern nach Südtirol. Da kann man schöne Touren fahren“, sagt der 40-Jährige. Das akzeptieren aber sowohl seine Frau, als auch die dreieinhalbjährige Tochter und der 18-jährige Sohn. „Radsportler sind halt Egoisten, was man aber auch sein muss, wenn man das richtig betreiben will“, so Romahn.