Die 30-Millionen-Euro-Investition der Firma Offergeld in Schleinitz hat ihren Betrieb aufgenommen. Wie der vollautomatische Komplex funktioniert.

In der Kommissionierung: Hier werden die Waren für die einzelnen Supermärkte und Kunden zusammengestellt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schleinitz/MZ - Fast lautlos rollen Paletten gefüllt mit Pralinen und anderen Süßwaren in gleichmäßiger Geschwindigkeit auf silberfarbenen Rollen vorbei und steuern auf ein turmähnliches Gerät zu. Es ist ein Fahrstuhl für Paletten, der kurz zuvor aus der Dunkelheit der Regale aufgetaucht ist, die neuen Waren aufnimmt und blitzschnell wieder verschwindet. „Hier laufen alle Prozesse voll automatisiert und IT-gestützt ab. Die Paletten werden jetzt automatisch an die für sie vorgesehenen Regalplätze gebracht“, erklärt Manuela Hüttig, Geschäftsführerin des Logistikunternehmens Offergeld in Schleinitz.