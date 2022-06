Logistiker investiert bei Osterfeld 30 Millionen Euro

Schleinitz/MZ - Fast 30 Millionen Euro investiert das Logistikunternehmen Offergeld aus Schleinitz in den nächsten Monaten in einen hochmodernen Erweiterungsbau. Am Donnerstag fand der symbolische Spatenstich auf dem an das jetzige Firmengelände angrenzenden Areal statt. Dabei war jener Spatenstich eigentlich nur eine offizielle Eröffnung der Baustelle. Denn nachdem die Archäologen den ersten Teilbereich freigegeben haben, wird hier seit rund vier Wochen bereits gebaut. So sind längst erste Teile des Fundaments zu sehen. Doch bis in dem neuen Gebäude gearbeitet werden kann, dauert es noch, Ende März 2023 soll der Bau fertig sein. „Wir bleiben optimistisch, dass dieser enge Zeitplan zu schaffen ist, wenngleich wir derzeit ebenfalls mit Lieferengpässen beim Material zu kämpfen haben“, sagt Prokurist Philipp Creuer, Leiter Bauwesen bei der Firma Offergeld.

