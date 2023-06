Lockere Pflastersteine und Löcher im Fußweg am Wendischen Berg sind eine Gefahrenquelle

Ordnung und Sauberkeit in Zeitz

Schiefe Bäume am Hang machen Passanten Angst.

Zeitz/MZ - Tagesgäste, Radtouristen, aber auch Besucher der Stadt, die zumindest einige Nächte in Zeitz übernachten wollen, nehmen durchaus gern den Fußweg vom Bahnhof in die Innenstadt. Man trifft sie immer wieder. Doch es ist fraglich, wie ihre Erfahrungen nach diesem Spaziergang am Wendischen Berg aussehen.