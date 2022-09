Lkw-Fahrer wird bei Unfall verletzt

Osterfeld/MZ - Die Autobahn A9 ist nach einem Unfall nahe der Stadt Osterfeld (Burgenlandkreis) am Dienstagmittag komplett gesperrt worden. Diese Einschränkung sei wegen der Unfallaufnahme erforderlich gewesen, teilte die Polizei mit. Wie lange die Sperrung gelten soll, war zunächst unklar.

Fahrer verliert Kontrolle über Sattelzug

Den Angaben zufolge hatte der Fahrer eines Sattelzugs, der in Richtung München unterwegs war, im Baustellenbereich die Kontrolle über seine Fahrzeugkombination verloren. In der Folge sei er von seiner Fahrspur abgekommen, habe die Mittelleitplanke durchbrochen und krachte so auf die Gegenfahrbahn. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt, die Höhe des Sachschadens könne derzeit nicht beziffert werden, so die Polizei.

Verkehr wird von der Autobahn abgeleitet

Wie es hieß, wird der Verkehr in Fahrtrichtung München an der Anschlussstelle Weißenfels und in Fahrtrichtung Berlin an der Anschlussstelle Droyßig von der Autobahn abgeleitet.