Zum runden Geburtstag kommt die Familie in Sprossen zusammen. Wie sie ihrem Mann einst vor die Füße fiel.

Liesbeth Großkopf feiert am 3. Juni 2023 ihren 100. Geburtstag im Kreise ihrer Familie in Sprossen: Sohn Wolfgang Großkopf mit Frau Uta und seiner Tochter Anke Tutscher.

Sprossen/MZ - Eine 100 aus bunten Luftballons schmückt an diesem Samstag die große Kaffeetafel bei Familie Großkopf. Denn Liesbeth Großkopf aus Sprossen feiert ihren 100. Geburtstag, viele Gäste werden am Nachmittag erwartet. „Es gibt kein höheres Gut als die Gesundheit“, sagt sie. Das Laufen fällt ihr schwer, doch geistig ist sie rege und plaudert gern. „Ich will den Staat noch ein bisschen ausnutzen und Rente kassieren“, frohlockt die Jubilarin.