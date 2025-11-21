Es gibt ein Lichterkonzerpt für Zeitz, das der Stadtmarketingverein unterstützt von der Stadt umsetzt. Was man davon schon sieht.

Die Kramerstraße in Zeitz war schon zum Lichtereinkauf beleuchtet und bot einen Vorgeschmack auf die Advents- und Weihnachtszeit.

Zeitz/MZ. - Sie bringen Licht für die Vorweihnachtszeit in die Stadt: Mitarbeiter des Stadtreinigungs- und Servicebetriebes Zeitz (SSBZ) haben die Lichterkette am großen Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt in Zeitz angebracht.

Der Baum zwischen Rathaus und Gewandhaus – in der guten Stube der Stadt – wird mit den glänzenden Lichtern bis zum Dreikönigstag im Januar festliche Stimmung verbreiten. Und in diesem Jahr, das ist eine gute Nachricht vom Weihnachtsmarktbetreiber Martin Exler, soll der Baum auch direkt in den Markt einbezogen werden. Es sollen also auch Buden um den Baum herum stehen. Im vergangenen Jahr stand er ja quasi hinter dem Bauzaun, der den Weihnachtsmarkt vom Parkplatz auf dem Altmarkt abtrennt.

Der Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt erhält dank der Mitarbeiter vom SSBZ seine Lichterkette. Foto: Angelika Andräs

Doch auch der Baum am Roßmarkt, der ja ebenso wie der vom Altmarkt am Dienstag aufgestellt worden ist, erhält seine ganz besondere, funkelnde Lichterkette. Die ist Bestandteil des Projekts „Zeitz im Lichtermeer und Sternenglanz“ des Stadtmarketingvereins, das federführend von Ines Enzmann und Christin Baumert initiiert und weiterentwickelt wird. Dazu gehören auch die Lichtergirlanden in der Kramerstraße und die Herrnhuter Sterne, von denen auch welche in der Fußgängerzone zu finden sein werden.

Weitere Beleuchtungselemente werden ebenfalls in den nächsten Tagen noch in den Innenstadtstraßen montiert. So gibt es auch wieder die Elemente, die die Straßen überspannen.