Die Grande Dame des Zeitzer Theaters ist tot. Marianne Helmrath starb am 6. Mai im Alter von 97 Jahren. Wie sie die Bühne, vor allem aber die Menschen prägte. Und was bleiben wird.

Letzter Vorhang für Marianne Helmrath: In Zeitz wurde sie als Volksschauspielerin gefeiert

So werden viele Zeitzer Marianne Helmrath (1925-2023) in Erinnerung behalten. Ihr Lachen war ansteckend. (

Zeitz/MZ - Marianne Helmrath ist tot. Diese Nachricht am 6. Mai ließ die Welt für die, die sie gekannt haben, für einen Moment stillstehen. Es gibt Menschen, die bewegen, prägen, verändern, die geben und sind einfach etwas Besonderes: Die Grande Dame des Zeitzer Theaters, die das als hervorragende Schauspielerin auch in Berlin hätte sein können, war so ein Mensch.