2.000 Brötchen werden zurzeit täglich in der Kramerstraße in Zeitz gebacken. Im Jahr 1992 übernahm Thomas Walther die dortige Bäckerei Reichardt. Der Bäckermeister liebt die Wärme in seiner Backstube. Sie ist auch der Grund, warum der heute 59-Jährige diesen Beruf vor vielen Jahrzehnten gewählt hat.

(Foto: Margit Herrmann)