Tröglitz/MZ. - Lesen, lesen und noch mal lesen – das gehört zu den Grundkompetenzen, die ein Kind in der Grundschule lernen soll. Doch wie die Pisa-Studie jetzt zeigt, geht es in Deutschland mit dem Lesen, Rechnen und Naturwissenschaften rasant bergab. Woran kann das liegen? Und vor allem: Was kann man dagegen tun? „Die jetzige Schülergeneration hat zu viele Ablenkungen. Wir müssen enorme Kraft aufwenden, um die Kinder zum Lesen zu motivieren“, sagt Julia Bretschneider. Sie ist Mutter von zwei Kindern in der Grundschule und Lehrerin in Tröglitz. Sieben Stunden Deutsch pro Woche stehen in ihrer zweiten Klasse auf dem Stundenplan. „Zwei Stunden davon nutzen wir fürs Lesen. Doch auf jeden Fall muss zu Hause geübt werden“, sagt Julia Bretschneider. Pädagogisches Ziel für die Kinder sei es, spätestens in der vierten Klasse flüssig lesen zu können und vor allem das Gelesene zu verstehen.