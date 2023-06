Leseangebote gibt es in der Stadtbibliothek „Martin Luther“ in Zeitz wieder in XXL

Es kann losgehen: Leiterin Manuela Freyberg am Bücherregal zum Lesesommer XXL in der Zeitzer Stadtbibliothek.

Zeitz/MZ - Die Ferien können kommen. Die Bücher für einen spannenden und unterhaltsamen Lesesommer warten schon in der Zeitzer Stadtbibliothek bei Leiterin Manuela Freyberg.

Und es wird wieder ein Lesesommer XXL, denn Zeitz beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Aktion. Los geht es am Dienstag, 4. Juli, 14 Uhr in der Stadtbibliothek am Michaeliskirchhof. Bereits zum elften Mal können Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn bis 13 Jahren an der Aktion teilnehmen.

Die Anmeldung ist für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler kostenlos und kann während der gesamten Ferienzeit erfolgen. Während des Lesesommers XXL suchen sich die Teilnehmer aus mittlerweile mehr als 930 gesondert aufgestellten Lesesommer-Büchern mindestens zwei Titel aus.

Bei Abgabe der Bücher stellen die Bibliotheksmitarbeiterinnen je zwei Fragen pro Buch und wer diese richtig beantwortet hat, erhält als Anerkennung ein Zertifikat, das in der Schule vorgelegt und als Leistung honoriert werden kann.

An der Aktion der sachsen-anhaltischen Bibliotheken haben in Zeitz im vergangenen Jahr 52 Schüler teilgenommen. Dabei waren die Mädchen mit 29 Teilnehmerinnen etwas zahlreicher vertreten als die Jungen mit 23 Teilnehmern.