Lernen mit Ampel an Zeitzer Schulen

Zeitz/MZ/ank - Insgesamt 121 Kohlendioxid-Ampeln wurden in den vergangenen Tagen an neun Schulen in Zeitz ausgeliefert. Die Geräte gingen laut Stadtverwaltung in jene Schulen, die sich in der Trägerschaft der Stadt befinden. Zum Einsatz kommen die Ampeln in Klassen- und Gemeinschaftsräumen, um die Kohlendioxid- (CO²) und die damit verbundene Aerosolbelastung in der Luft zu messen. Die Messung der CO²-Konzentration erfolge dabei auf Infrarot-Basis und regele je nach CO²- Belastung die visuelle Schaltung und zeige an, wann der optimale Zeitpunkt zum Lüften ist. Steht die Ampel auf Grün, dann ist alles in Ordnung. Schaltet sie auf Gelb, wird eine Lüftung empfohlen und bei Rot ist in jedem Fall eine Lüftung erforderlich.

Die Ampeln sind ein Mosaikstein im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Sie sollen helfen, Mädchen und Jungen in Schulen - und natürlich die Mitarbeiter der Einrichtungen - besser vor einer Corona-Infektion zu schützen. Dafür hatte das Land Sachsen-Anhalt den Schulträgern insgesamt fast sechseinhalb Millionen Euro für die Beschaffung und Installation von Kohlendioxid-Messgeräten, von sogenannten CO²-Ampeln, zur Verfügung gestellt. Auch die Stadt Zeitz habe das Angebot genutzt und stellte einen Antrag auf Förderung der Ampeln. Die Förderung wurde genehmigt. „Die Zuwendung wird im Wege der Projektförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form der Vollfinanzierung im Erstattungsprinzip gewährt“, teilt die Stadt Zeit mit. Die Ampeln, so die Stadtverwaltung, seien bereits in Betrieb.