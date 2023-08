Lernen auf der Baustelle: In der Grundschule in Zeitz-Ost laufen noch Arbeiten

Rilana Köhler ist neu an der Grundschule in Zeitz-Ost, doch die Tafel hängt noch nicht an der Wand.

Zeitz/MZ - Jetzt geht es los: An diesem Donnerstag startet in Sachsen-Anhalt das neue Schuljahr. Doch die Probleme im Land sind groß, das fängt beim Dauerthema Lehrermangeln an, reicht über viele nicht Deutsch sprechende Kinder, bis zu Baustellen in der Schule.