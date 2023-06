Bürgermeister der Gemeinde Elsteraue, Andreas Buchheim, schreibt offenen Brief an Bildungsministerin und beklagt Lehrermangel in Tröglitz. Wie die Behörden reagieren.

Tröglitz/MZ - „Wenn mein Sohn zur Schule soll, dann weint er oft und will nicht in die Schule“, erzählt Carsten Sonntag aus Profen. Sein Sohn besucht die 2. Klasse in der Grundschule Tröglitz. „Seit Wochen haben wir keinen Klassenlehrer, denn er ist seit langem krank. Jetzt sitzen 44 Kinder der beiden zweiten Klassen zusammen in einem Raum, drei an einem Tisch und versuchen zu lernen“, fährt Sonntag fort. Unterrichtet werde nur vier Stunden am Tag und längst nicht mehr alle Fächer.