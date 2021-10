Lehrer für Grundschule Nonnewitz gefunden

Nonnewitz/MZ - Der Unterricht der Schüler der Grundschule Nonnewitz ist im Schuljahr 2021/2022 gesichert. Demnach steht laut Stadtverwaltung Zeitz in der Grundschule Nonnewitz aktuell ausreichend Personal zur Verfügung.  Eine kommissarische Schulleiterin mit einem Stundenumfang von sechs Wochenstunden ist ebenso eingesetzt, wie drei Lehrkräfte mit einer Unterrichtsverpflichtung von 27 Lehrerwochenstunden.

Sorgen um Unterricht für das neue Schuljahr in Nonnewitz

Eine Lehramtsstudentin konnte für den Zeitraum des ersten Schulhalbjahres mit 20 Lehrerwochenstunden gewonnen werden. Ab dem zweiten Schulhalbjahr wird dann eine Lehrkraft mit 27 Lehrerwochenstunden zum Einsatz kommen. Seit 1. September hat auch eine pädagogische Mitarbeiterin ihren Dienst an der Grundschule Nonnewitz angetreten. Für Fragen der allgemeinen Förderung in der Schuleingangsphase sowie für den sonderpädagogischen Förderbedarf kommt mit einem Stundenumfang von fünf Lehrerwochenstunden eine Förderschullehrkraft - in Abordnung - an der Grundschule zum Einsatz.

Noch vor wenigen Wochen sah es so aus, als könnte das neue Schuljahr in Nonnewitz nicht beginnen. Waren noch zu Beginn des Schuljahres 2020/21 alle Lehrerstellen besetzt, so stand im Juni dieses Jahres nur noch ein Lehrer für 80 Schüler zur Verfügung. Die Eltern waren geschockt, hatten aber bald viele Ideen, wie man Lehrer gewinnen könne.

Nonnewitzer Schüler werden derzeit in der alten Schule in Theißen unterrichtet

Vor allem wollten sie schon an den Universitäten auf sich aufmerksam machen. Darüber hinaus wurden Vorschläge gemacht, wie man Lehrer hierher „locken“ könnte. Das Landesschulamt lud dann zu einer Informationsveranstaltung für Quereinsteiger ein und erklärte, dass man notfalls mit Abordnungen von anderen Schulen arbeiten müsse.

Die Nonnewitzer Schüler werden derzeit in der alten Schule in Theißen unterrichtet. Der Umzug von Nonnewitz nach Theißen ist ohne größere Probleme realisiert worden. Die Arbeiten zur brandschutztechnischen Ertüchtigung des Schulgebäudes in Nonnewitz haben laut Stadtverwaltung vereinbarungsgemäß begonnen.