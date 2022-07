Lehrer fehlen: Arbeitsgruppe Lehrermangel kämpft für einen besseren Unterricht in Zeitzer Schulen

Nach der Sanierung der Grundschule in Nonnewitz hatten sich die Ortsräte in dem Gebäude umgeschaut. Die neue Umgebung täuscht aber nicht darüber hinweg, dass in der Bildungseinrichtung Lehrer fehlen.

Zeitz/MZ - Die Arbeitsgruppe Lehrermangel will am 29. August ihre Forderungen im Bildungsausschuss der Stadt Zeitz präsentieren. Aufgrund des anhaltenden Lehrermangels an vielen Schulen der Stadt hatte der Ausschuss im März die Gruppe beauftragt, eine Situationsanalyse der Unterrichtsversorgung zu erstellen. Beteiligt an der Gruppe ist der Stadtelternrat, die Schulleiter, Eltern, einige Stadträte und die Stadtverwaltung.