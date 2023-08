Die Hündin Ronja begleitet die Zweitklässler in der Zeitzer Grundschule Stadtmitte beim Lernen. Was das auch in Zukunft bringen soll.

Zeitz/MZ - Es ist recht still in der Klasse 2a in der Zeitzer Grundschule Stadtmitte. Das liegt auch an einem neuen „Mitschüler“. Er hat vier Pfoten, kuschelweiches Fell und einen treuen Hundeblick. Die Rede ist von Ronja, einer neun Monate alten Hündin der Rasse Sheltie. Diese Tiere gelten als intelligent und gelehrig, ruhig und anhänglich. „Einige unserer Kinder haben Angst davor in die Schule zugehen“, erzählt die Lehrerin der 2a und die gleichzeitige Hundebesitzerin Daniela Riedel. So kam ihr die Idee zur Hunde gestützten Pädagogik. Mit ihrer Hündin Ronja befindet sie sich noch in der Ausbildung, aber eben auch im Unterricht in der 2a.