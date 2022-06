Lebensretter auf den Wiesen

Jungwild auf der Spur: Freiwillige retten Rehkitze im Burgenlandkreis. Am Dienstag waren sie auf einer Wiese bei Hohenmölsen im Einsatz. Mit Gras und Handschuhen hebt Jennifer Allstaedt das Tier in die Transportbox und schafft es zum Feldrain. Danach kann die Wiese gemäht werden.

Webau/MZ - Eine Drohne überfliegt in 60 Metern Höhe eine Wiese zwischen Hohenmölsen und Webau. Maximilian Enders steuert das Fluggerät, Kristin Seume schaut konzentriert auf den Monitor. Die beiden Rehkitzretter sind im Einsatz. Das meterhohe Gras auf den Wiesen an der Rippach ist an diesem frühen Dienstagmorgen klatschnass. Die Sonne schickt erste wärmende Strahlen zu Boden, Landwirt Jürgen Hartung möchte auf elf Hektar Gras mähen. Dabei kommen scharfe Messer zum Einsatz, die gefährlich werden können für alle, die nicht rechtzeitig fliehen. Verstecken sich also vielleicht gerade hier Rehkitze?