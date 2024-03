Juchhu sie haben es getan: Katja Waller-Rutz und André Rommel haben am 29. Februar in der Gemeinde Elsteraue geheiratet. Denn dieses Jahr ist ein Schaltjahr und dieses besondere Datum hat das Paar genutzt. Es war übrigens in Alttröglitz die dritte Eheschließung in diesem Jahr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alttröglitz/MZ. - „Ich habe schon immer gesagt, ich heirate einmal am 29. Frühling“, verrät André Rommel und lacht dabei. Jetzt hat er am 29. Februar zu seiner Frau Katja Waller-Rutz Ja gesagt. Ihren Namen haben beide behalten. Die Hochzeit war dabei ganz unspektakulär und fand in den Amtsstuben der Gemeinde Elsteraue statt. „Es ist die dritte Hochzeit in diesem Jahr und alle drei Eheschließungen habe ich an meinem Schreibtisch vollzogen“, sagt Standesbeamtin Gabriele Beinroth. Eine Kerze brennt, Blumenschmuck ist vorhanden, doch sonst dominieren graue Aktenschränke im Büro.