Feierlaune im Friseursalon „Klemmt“ in Zeitz: Familie Peth freut sich über ihr Jubiläum, Kunden und Freunde übergaben Geschenke, Blumen und mehr.

Zeitz/MZ - Alles hat einen Anfang. Betriebe haben eine Biografie, genau wie die Menschen. Der Friseursalon „Klemmt“ in der Zeitzer Von-Harnack-Straße 37 feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Jubiläum. Die jetzige Inhaberin Heidi Peth führt den Salon in der dritten Generation ihrer Familie und hat viel zu erzählen.