Die Ernte fällt in diesem Sommer durchwachsen aus. Der Mai war zu kalt, Juni und Juli zu trocken. Wie ein Bauer in Loitsch die Lage einschätzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Loitsch/MZ - „Wir produzieren in diesem Jahr die teuerste Ernte, die es je gab“, sagt Matthias Hasselberger. Er leitet das Hofgut Loitsch und schaut sorgenvoll über das Feld. Warum wird es so teuer? „Die Preise für Düngemittel haben sich verdreifacht, die für Pflanzenschutz verdoppelt und was der Diesel kostet, sieht jeder an der Tankstelle“, sagt der Landwirt. Die Bauern haben mit vielen Problemen zu kämpfen. So wurden die Agrarsubventionen Jahr für Jahr gekürzt. „In den 1990er Jahren haben wir noch 700 Mark pro Hektar bekommen, jetzt liegen wir bei etwa 190 Euro“, erzählt Hasselberger weiter. Die Bauern seien frustriert.