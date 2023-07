Zuckerrübenverband hat ein Versuchsfeld bei Rehmsdorf und baut dort 75 verschiedene Sorten an. Wie die Pflanzen mit der Hitze klar kommen.

Rehmsdorf/MZ - Die Blätter der Rüben stehen wieder senkrecht. Der sanfte Regen am Samstag hat ihnen gut getan und sie vermutlich sogar „gerettet“. „Die Niederschlagsmenge im Juli und August ist für die Ausbildung der Rüben entscheidend. In dieser Zeit bildet die Pflanze zirka 60 Prozent des Ertrages aus“, sagt Christian Beyer, Geschäftsführer des Verbandes der Zuckerrübenanbauer Sachsen und Thüringen. Sein Büro hat er in Zeitz bei Südzucker.